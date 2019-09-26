Севастопольский сквер ищет хозяина

Дом №25 на проспекте Октябрьской революции примечателен тем, что появился раньше образования Гагаринского района.

Он был построен в 1973 году, а район официально создан двумя годами позже. Спустя десятилетия этот дом также остается необычным. На этот раз потому, что во дворе – сквер с огромными 40-летними платанами, у которого до сих пор нет хозяина.

«В далеком 1973 году в районе Парка Победы домов не было совсем. Нечетная сторона проспекта Октябрьской революции – одни из первых домов в микрорайоне «Летчики». Сразу после введения дома в эксплуатацию жители вышли на субботник и высадили этот скверик», — отмечает Светлана Иванова, жительница дома №25 на проспекте Октябрьской революции с момента его постройки – с декабря 1973 года.

Что интересно, во время озеленения территории была найдена огромная авиационная бомба. То есть когда дом строили – ее не заметили и, к счастью, не зацепили. Так она и лежала бы в земле, если бы территорию вокруг дома не стали приводить в порядок, сказала Светлана Иванова.

Опасную находку, естественно, обезвредили, и больше ничего не мешало расти платанам на безлюдной, на тот момент, территории Гагаринского района. Соседствовали со сквером детская площадка и даже бассейн.

Потом на их месте выросли многоэтажки, но сквер, к счастью, остался. Остался де-факто, но де-юре его просто нет. Он не закреплен ни за одним государственным ведомством, которое осуществляло бы уход за насаждениями и уборку территории.

«Участок не закреплен ни за управляющей компанией, ни за государственным учреждением «Парки и скверы», поэтому не убирается годами. Иногда, конечно, дворник по собственной инициативе уберет листья и покосит траву, но хочется, чтобы это была системная работа, чтобы это был уютный красивый уголок для отдыха, а не брошенная территория», – сказала жительница дома Галина Колодко.

Жильцы были на приеме у главы Гагаринского муниципалитета Алексея Ярусова, директора управляющей компании и даже дошли до директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, но дело пока с мертвой точки не сдвинулось.

«Надеемся, что нас включат в государственную программу, а здесь появится освещение, новые отремонтированные дорожки и скамеечки. Тогда этот сквер будет одним из самых уютных уголков Гагаринского района. Безусловно, параллельно с благоустройством общественного пространства нужно решать вопрос парковочных мест. Тем более, у нас двор позволяет сделать небольшую стоянку для автомобилей вдоль линии сквера», – сказала старшая инициативной группы дома от молодых семей Анна Тиглева.

Председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова включилась в решение вопроса.

«Для начала самое главное – убрать у этого сквера статус «слепой зоны». Гагаринские чиновники называют такие территории «белыми пятнами» – это пространства, которые не закреплены ни за одним ведомством и никем не убираются.

Но «белые пятна» – это громко сказано, поскольку уборка не производится годами, поэтому о каком «белом» можно говорить? Это «слепые зоны».

Дальше необходимо провести опрос жителей ПОР, 25 и близлежащих домов, который ляжет в основу проекта по благоустройству. С этой задачей на раз справятся активисты «Нашего Севастополя», поскольку они принимали непосредственное участие в опросе севастопольцев при реализации проекта правительства «Парки малых городов».

После мы подготовим народный проект, который передадим правительству. Может быть, это ускорит решение вопроса, и этот сквер включат в программу благоустройства в первоочередном порядке. Это обязательно надо сделать, ведь у нас – в молодом Гагаринском районе – не так много деревьев почти с полувековой историей», – отметила Ольга Дронова.

Ранее председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова совместно с гагаринцами составила перечень «слепых зон», где можно благоустроить небольшие скверы.

Выделено 7 площадок, координаты и фотографии которых были переданы экс-губернатору Дмитрию Овсянникову. Ольга Дронова отметила, что этот проект также будет продублирован новому главе города – Михаилу Разважаеву.

Кроме того, общественная организация «Наш Севастополь» отметила на карте большинство «слепых зон» части Гагаринского района. Официальным обращением Ольга Дронова направит перечень в департамент городского хозяйства для решения вопроса.

Источник: Портал Информер