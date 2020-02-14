Севастопольский спортсмен завоевал сразу три золота в Крыму

14 февраля 2020     17
Севастопольский спортсмен завоевал сразу три золота в Крыму

В Симферополе прошел открытый турнир «Чемпионат и первенство республики Крым» по армейскому рукопашному бою (АРБ) (22 декабря 2019 года). Соревнования были приурочены памяти военному летчику-штурмовику Герою России Роману Филиппову, погибшему при исполнении своего воинского долга.

Спортсмен Федерации СБЕ «ММА» Севастополя Алексей Старчук под руководством главного тренера Захара Кучерявого принял участие в соревнованиях и завоевал сразу три золотых медали в разных весовых категориях.

Золотая медаль-весовая категория 65 кг. (возрас 16-17 лет).

Золотая медаль-весовая категория 70 кг. (возраст 16-17 лет).

Золотая медаль-весовая категория 65 кг. (возраст 18-20 лет).

По словам президента федерации «ММА» Севастополя Сергея Кота, Алексей Старчук является одним из самых перспективных юниоров.

«Алексей очень разносторонний спортсмен и выступает на турнирах разных видов единоборств (как по смешанным боевым единоборствам «ММА», так и по грэпплингу, панкратиону, вольной борьбе, самбо и рукопашному бою, где практически всегда становится победителем).

Хочется отметить отличную работу тренера Захара Кучерявого, который передает свой спортивный опыт и знания нашей молодежи, благодаря чему многие ребята сегодня нашли свой жизненный путь и становятся победителями не только в спорте, но и в жизни», — отметил Сергей Кот.



Пятница, 14 февраля 2020 г. 141

Источник: Портал Информер

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