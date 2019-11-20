Севастопольский спортсмен Ридван Османов выиграл золото Всероссийского борцовского турнира

20 ноября 2019     21
Севастопольский спортсмен Ридван Османов выиграл золото Всероссийского борцовского турнира

Воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Ридван Османов, под руководством тренера Виталия Левадного, стал чемпионом неофициального первенства России — Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова.

Состязания ежегодно по традиции принимает Казань.

В соревнованиях приняли участие 350 сильнейших борцов-классиков со всей страны. На турнире Ридван Османов, не так давно получивший звание «мастера спорта», выступил в весовой категории до 72 кг и опередил 30 соперников в возрастной категории «юниоры» (до 21 года).

«Ридван показал борьбу высокого класса, выиграв у лидеров в своей весовой категории», — прокомментировал результаты борца главный тренер Виталий Левадный.

Напомним, Ридван Османов — вице-чемпион первенства ЮФО по греко-римской борьбе, бронзовый призёр первенства России, а также обладатель серебра международного турнира памяти Сураката Асиятилова и обладатель бронзы всероссийского турнира «Владимирская осень».



Среда, 20 ноября 2019 г. 106

Источник: Портал Информер

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