Севастопольский спортсмен Ридван Османов выиграл золото Всероссийского борцовского турнира

Воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Ридван Османов, под руководством тренера Виталия Левадного, стал чемпионом неофициального первенства России — Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова.

Состязания ежегодно по традиции принимает Казань.

В соревнованиях приняли участие 350 сильнейших борцов-классиков со всей страны. На турнире Ридван Османов, не так давно получивший звание «мастера спорта», выступил в весовой категории до 72 кг и опередил 30 соперников в возрастной категории «юниоры» (до 21 года).

«Ридван показал борьбу высокого класса, выиграв у лидеров в своей весовой категории», — прокомментировал результаты борца главный тренер Виталий Левадный.

Напомним, Ридван Османов — вице-чемпион первенства ЮФО по греко-римской борьбе, бронзовый призёр первенства России, а также обладатель серебра международного турнира памяти Сураката Асиятилова и обладатель бронзы всероссийского турнира «Владимирская осень».







Среда, 20 ноября 2019 г. 106

Источник: Портал Информер