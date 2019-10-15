Севастопольский студент занял первое место на компьютерной олимпиаде в Москве

15 октября 2019     4
Севастопольский студент занял первое место на компьютерной олимпиаде в Москве

Студент Института информационных технологий и управления в технических системах СевГУ Ариф Куркчи занял первое место в номинации «Администрирование Linux» на олимпиаде «IT-Планета 2018/19».

Ее финал проходил с 4 по 7 ноября на базе Национального исследовательского технологического университета Московского государственного института стали и сплавов в Москве.

«Более 300 студентов и молодых специалистов, показавших лучшие результаты в ходе отборочных испытаний, боролись за победу в финальном этапе», – сообщает пресс-служба СевГУ.

Участники соревновались в 13 конкурсах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности».

Олимпиада проводилась с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. Основная цель «IT-Планеты» – повышение качества образования в сфере информационных технологий.



Вторник, 15 октября 2019 г. 50

Источник: Портал Информер

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