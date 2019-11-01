Севастопольский суд изменил меру пресечения Моложавенко

Севастопольский городской суд принял решение об изменении меры пресечения директору департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александру Моложавенко.
Рассмотрение дела в апелляционной инстанции прошло 1 ноября по требованию адвокатов Моложавенко.
«В результате апелляционного рассмотрения постановление Нахимовского районного суда города Севастополя, вынесенное 18 октября 2019 года, изменено – мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест», – сообщила пресс-служба городского суда.
Моложавенко уже освобождён из-под стражи.
Напомним, что он обвиняется в превышении должностных полномочий. Обвинение предъявлено чиновнику органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю 18 октября.
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Пятница, 1 ноября 2019 г. 116
Источник: Портал Информер