Севастопольский суд изменил меру пресечения Моложавенко

1 ноября 2019     53
Севастопольский суд изменил меру пресечения Моложавенко

Севастопольский городской суд принял решение об изменении меры пресечения директору департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александру Моложавенко.

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции прошло 1 ноября по требованию адвокатов Моложавенко.

«В результате апелляционного рассмотрения постановление Нахимовского районного суда города Севастополя, вынесенное 18 октября 2019 года, изменено – мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест», – сообщила пресс-служба городского суда.

Моложавенко уже освобождён из-под стражи.

Напомним, что он обвиняется в превышении должностных полномочий. Обвинение предъявлено чиновнику органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю 18 октября.

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 116

Источник: Портал Информер

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