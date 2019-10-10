Севастопольский суд начал рассмотрение иска по застройке в бухте Омега

Севастопольский горсуд начал рассмотрение административного иска жителей города к властям Севастополя против застройки прибрежной территории в бухте Омега.Иск подали жители расположенных неподалеку от места застройки домов Сергей Дубинский и Андрей Орлов.

Они утверждают, что постановление правительства нарушает их права и просят признать его недействительным. Они также считают, что документы правительства не учитывают генплан Севастополя 2005 года об историческом наследии, нарушают права граждан о доступе к морю, не содержат результаты общественного обсуждения, угрожают остаткам древнегреческой усадьбы и античной дороги.

Кроме этого, как говорят жители, чиновники убрали из открытого доступа часть документации по застройке.

Представители правительства Севастополя не согласны с доводами истцов. По мнению чиновников, власти пошли на уступки жителям и снизили норму застройки в прибрежном районе бухты Омега – вместо 28-метровых зданий решили строить более низкие. Они также заявили в суде, что не намерены руководствоваться украинскими документами о наличии объектов культурного наследия в бухте Омега.

В результате суд решил привлечь к делу управление охраны объектов культурного наследия Севастополя с целью разобраться в ситуации с остатками археологических объектов на месте предполагаемого строительства.

Напомним, что в марте этого года правительство Севастополя приняло постановление, в котором 25,2 гектара прибрежных территорий в бухте Омега отдавалось под застройку. В декабре 2018 года на публичных слушаниях жители высказались против застройки прибрежных территорий.







Четверг, 10 октября 2019 г. 66

Источник: Портал Информер