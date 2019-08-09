Севастопольский суд постановил демонтировать «Парк львов Тайган»

9 августа 2019     24
Севастопольский суд постановил демонтировать «Парк львов Тайган»

Решение демонтировать 10-метровую рекламную надпись «Парк львов Тайган» в августе принято 21-м арбитражным судом Севастополя.

Директор зоопарка Олег Зубков написал в своем блоге, что такой исход тяжбы не стал для него неожиданным.

По его словам, установка рекламы была согласована еще с украинским правительством республики, однако итоговых разрешительных документов он получить не успел. Также директор парка отметил, что ни о чем не жалеет и считает решение суда законным.

«Эта рекламная конструкция по праву внесена в книгу рекордов России, как самая большая рекламная конструкция в России. Можно с уверенностью сказать, что эти буквы своё дело уже сделали и сегодня дорогу в Парк львов «Тайган» россияне найдут и без них», – пишет Зубков.

Согласно постановлению, опубликованному в блоге, у владельца рекламы есть 3 месяца на ее добровольный снос. Однако предприниматель особо отметил, что ничего делать не собирается, поскольку он «созидатель, а не разрушитель».

«Своим правом на апелляцию и кассацию я, конечно, воспользуюсь, хотя в целом считаю решение суда законным», – написал Зубков.

Напомним, иск о сносе рекламной конструкции еще в 2015 году подало руководство Белогорского технологического техникума, являющегося владельцем земли, на которой установлены буквы.

 Причиной этому послужило то, что рекламу разместили на земле сельхоз назначения без разрешительных документов.

Истец заявил, что конструкция испортила почвенный покров и нанесла крупный материальный ущерб. Руководство учебного заведения потребовало от Зубкова демонтировать буквы и выплатить миллионный штраф.

 


Пятница, 9 августа 2019 г. 75

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова

Около 200 тыс кв. м жилья было введено в эксплуатацию на территории Республики Крым в первом полугодии 2019 года. Об этом 9 …


В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион
В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион

На HeadHunter девелоперская компания Capital Group разместила вакансию дворецкого, которому готовы платить до одного миллиона рублей до вычета НДФЛ. Кандидат должен быть выпускником …


Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой
Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой

Сегодня на встрече главы Республики Крым с вице-премьером российского правительства была поднята тема строительства и реконструкции дорог. Так на полуострове …


Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже
Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже

С дикого пляжа в посёлке Береговое крымские спасатели эвакуировали мужчину. Харьковчанин упал по неосторожности и получил перелом шейки бедра. В …


Медведь поджег полицейскую машину
Медведь поджег полицейскую машину

В американском округе Гумбольдт, штат Калифорния, медведь упал на полицейский автомобиль и устроил пожар. Об этом сообщает информационный портал KRCR …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты