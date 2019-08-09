Севастопольский суд постановил демонтировать «Парк львов Тайган»

Решение демонтировать 10-метровую рекламную надпись «Парк львов Тайган» в августе принято 21-м арбитражным судом Севастополя.

Директор зоопарка Олег Зубков написал в своем блоге, что такой исход тяжбы не стал для него неожиданным.

По его словам, установка рекламы была согласована еще с украинским правительством республики, однако итоговых разрешительных документов он получить не успел. Также директор парка отметил, что ни о чем не жалеет и считает решение суда законным.

«Эта рекламная конструкция по праву внесена в книгу рекордов России, как самая большая рекламная конструкция в России. Можно с уверенностью сказать, что эти буквы своё дело уже сделали и сегодня дорогу в Парк львов «Тайган» россияне найдут и без них», – пишет Зубков.

Согласно постановлению, опубликованному в блоге, у владельца рекламы есть 3 месяца на ее добровольный снос. Однако предприниматель особо отметил, что ничего делать не собирается, поскольку он «созидатель, а не разрушитель».

«Своим правом на апелляцию и кассацию я, конечно, воспользуюсь, хотя в целом считаю решение суда законным», – написал Зубков.

Напомним, иск о сносе рекламной конструкции еще в 2015 году подало руководство Белогорского технологического техникума, являющегося владельцем земли, на которой установлены буквы.

Причиной этому послужило то, что рекламу разместили на земле сельхоз назначения без разрешительных документов.

Истец заявил, что конструкция испортила почвенный покров и нанесла крупный материальный ущерб. Руководство учебного заведения потребовало от Зубкова демонтировать буквы и выплатить миллионный штраф.





Пятница, 9 августа 2019 г. 75

Источник: Портал Информер