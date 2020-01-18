Севастопольский суд привлек к ответственности нерадивого отца

Ленинский районный суд приговорил жителя Севастополя 1979 года к 6 месяцам принудительных работ.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

«Судом установлено, что мужчина не уплачивал алименты на содержание сына 2003 года рождения, за что привлекался к административной ответственности, однако продолжал уклоняться от перечисления денежных средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. За период с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года задолженность составила более 75 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В течение всего срока принудительных работ осужденный должен будет 10% заработка передавать в доход государства.

Расследование по уголовному делу проведено отделом судебных приставов по Ленинскому району управления ФССП РФ по Севастополю.







Пятница, 17 января 2020 г. 331

Источник: Портал Информер