Севастопольский Тарзан: мужчина собирался выйти на улицу через окно по простыням

Утром 5 сентября молодой мужчина выпал со своего балкона в многоэтажном доме по улице Колобова.
Как пишут очевидцы происшествия в социальных сетях, в результате падения мужчина получил многочисленные тяжелые переломы, но остался жив.
Как выяснилось, мужчину зовут Евгений. Ранее он работал моряком и ходил в дальние рейсы. Но какие-то жизненные трудности или просто тяга к беззаботной жизни привели к тому, что мужчина стал злоупотреблять спиртными напитками.
Как отмечают соседи мужчины, в течение нескольких дней он находился в состоянии длительного алкогольного запоя, что и привело к расстройству его психики и к необдуманному поступку.
Можно только посочувствовать родным и знакомым “севастопольского Тарзана”, которые теперь вынуждены будут тратить свое время и деньги на то, чтобы мужчина выздоровел и стал полноправным членом общества.
Мы надеемся, что все произошедшее послужит мужчине хорошим уроком, и он избавится от своей пагубной привычки.
Пятница, 6 сентября 2019 г. 1088
Источник: Портал Информер