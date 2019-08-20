Севастопольский торговец наркотиками получил восемь лет

Балаклавский районный суд вынес приговор 22-летнему севастопольцу, признав его виновным в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как сообщает пресс-служба райсуда, промышлявшему продажей марихуаны молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Назначая наказание, суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание подсудимым своей вины, его молодой возраст, а также наличие у виновного нетрудоспособного отца, с которым он проживает, — рассказали в пресс-службе райсуда. — Кроме того, принял во внимание данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, его критическое отношение к содеянному, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание», – сообщили в пресс-службе Балаклавского райсуда.





Вторник, 20 августа 2019 г. 8

Источник: Портал Информер