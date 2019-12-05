Севастопольский участник террористической организации проведёт 17 лет в исправительной колонии строгого режима

Сегодня, 5 декабря вынесено решение Южного военного окружного суда, который признал виновным жителя села Тыловое Севастопольского региона Энвера Сейтосманова в организации т.н. «байдарского джихаза» международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в РФ (ч.1 ст. 205.5 УК РФ).

Сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было установлено, что Э. Сейтосманов длительное время принимал активное участие в деятельности региональной ячейки МТО «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РФ (ч.1 ст. 205.5 УК РФ), проводил агитационно-пропагандистскую деятельность.

За преданность идеям «хизба» был повышен до руководителя первичной терячейки т.н. «халки» «Байдарского джихаза» МТО «Хизб ут-Тахрир»В мае 2018 года Сейтосманов был задержан сотрудниками ФСБ по месту проживания. В ходе обыска в его доме были изъяты издания экстремистского содержания, в том числе труды основателя МТО «Хизб ут-Тахрир» Такъюддина Набханий.

Южный военный окружной суд назначил Сейтосманову наказание в виде лишения свободы сроком в 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.







Четверг, 5 декабря 2019 г. 294

Источник: Портал Информер