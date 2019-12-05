Севастопольский участник террористической организации проведёт 17 лет в исправительной колонии строгого режима

5 декабря 2019     20
Севастопольский участник террористической организации проведёт 17 лет в исправительной колонии строгого режима

Сегодня, 5 декабря вынесено решение Южного военного окружного суда, который признал виновным жителя села Тыловое Севастопольского региона Энвера Сейтосманова в организации т.н. «байдарского джихаза» международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в РФ (ч.1 ст. 205.5 УК РФ).  

Сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было установлено, что Э. Сейтосманов длительное время принимал активное участие  в деятельности региональной ячейки МТО «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РФ (ч.1 ст. 205.5 УК РФ), проводил агитационно-пропагандистскую деятельность.
За преданность идеям «хизба» был повышен до руководителя первичной терячейки т.н. «халки» «Байдарского джихаза» МТО «Хизб ут-Тахрир»В мае 2018 года Сейтосманов был задержан сотрудниками ФСБ по месту проживания. В ходе обыска в его доме были изъяты издания экстремистского содержания, в том числе труды основателя МТО «Хизб ут-Тахрир»  Такъюддина Набханий.

Южный военный окружной суд назначил Сейтосманову наказание в виде лишения свободы сроком в  17 лет,  с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Четверг, 5 декабря 2019 г. 294

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)
Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)

На итоговую пресс-конференцию Дмитрия Медведева пригласили шоуменов, блогеров и даже детей. Среди журналистов, представлявших 20 телеканалов, оказались: Анастасия Ивлеева от «Пятницы», Юлия …


«Адмиральская лагуна» от «ИнтерСтрой» — идеальное место для постоянного проживания и отдыха
«Адмиральская лагуна» от «ИнтерСтрой» — идеальное место для постоянного проживания и отдыха

Комплекс курортной недвижимости «Адмиральская лагуна» от «ИнтерСтрой» — идеальное место для постоянного проживания и отдыха в престижном районе Севастополя на первой линии морского побережья. …


Севастопольский омбудсмен рассказал об освобождении Игоря Кучерявого
Севастопольский омбудсмен рассказал об освобождении Игоря Кучерявого

По словам уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, родственники члена отделения партии «Единая Россия» связались с ним 4 …


Вести Севастополь 5.12.2019
Вести Севастополь 5.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В Севастополе попытались ограбить парк, где идёт реконструкция. Как власти ответят на действия вандалов в Учкуевке? …


Севастопольский участник террористической организации проведёт 17 лет в исправительной колонии строгого режима
Севастопольский участник террористической организации проведёт 17 лет в исправительной колонии строгого режима

Сегодня, 5 декабря вынесено решение Южного военного окружного суда, который признал виновным жителя села Тыловое Севастопольского региона Энвера Сейтосманова в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты