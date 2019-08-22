Севастопольский художник вышел на одиночный пикет у здания правительства города. Развожаев пока молчит (ВИДЕО)

Сегодня корреспонденты «ИНФОРМЕРа» заметили у здания правительства Севастополя художника, руководителя Творческого союза профессиональных художников Севастополя Виктора Чижова. Сотрудники интернет-издания решили узнать у него, что именно заставило выйти на улицу с ярким плакатом.

По словам художника, он верит в то, что врио губернатора Михаил Развожаев возьмёт под личный контроль ситуацию с объектами культурного наследия.

Виктор Чижов обеспокоен, что сложившееся в Севастополе положение дел может привести к негативным последствиям.

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Четверг, 22 августа 2019 г. 668

Источник: Портал Информер