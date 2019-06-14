Севастопольский «Центр крови» отмечает Всемирный день донора

14 июня 2019     8
Севастопольский «Центр крови» отмечает Всемирный день донора

В севастопольском «Центре крови» за 2018 год сдали кровь и ее компоненты 4173 донора. В 2019 году их ряды пополнились уже 446 новыми донорами, говорят в медицинском учреждении.

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Эта дата приурочена к дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. День донора отмечается по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения с 2005 года.

«Статус почётного донора сегодня имеют 1840 севастопольцев. 458 жителей города – почётные доноры России, из них 30 человек получили это звание  в 2019 году. «Центр крови» гордится и выражает особую благодарность горожанам, сдавшим кровь 100 и более раз. Сегодня в Севастополе 15 таких доноров», – сообщили в «Центре крови».

Звание почётного донора присваивается людям, сдавшим кровь и её компоненты не менее 40 раз или плазму – не менее 60 раз. Каждый почётный донор ежегодно получает денежную выплату от департамента труда и социальной защиты населения. В начале 2019 года выплата была увеличена на 4,3 % и составила 14 146 рублей.

Отметим, что с «Центром крови» активно сотрудничают рабочие коллективы города – сотрудники судоремонтного завода МО РФ, Водоканала, предприятий «Севастопольэнерго», «Севавтотранс», «Севтелеком»; ведомства – МЧС, СОБР, «Беркут», УФССП; общественные организации – «Севастопольские мамы», Союз мотоциклистов Севастополя; студенты СевГУ, МГУ, курсанты Нахимовского училища, и многие другие.

Стать донором может практически любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет и его вес больше 50 килограммов. 

Однако существуют определенные медицинские противопоказания к донорству крови и ее компонентов. Вопрос о допуске потенциальных доноров решается врачом-трансфузиологом – специалистом «Центра крови». 

Источник: Портал Информер

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