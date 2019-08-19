Севастопольский Чернобыль (ФОТО 18+)

Всем нам печально известен город Чернобыль. Именно там произошла мировая трагедия – авария атомного реактора. С тех пор, вот уж более 30 лет, в городке на берегу реки Припять жизнь остановилась – брошены впопыхах город теперь принимает только любопытных туристов, удивляя застывшим советским временем.

«Не поверите, но в нашем Севастополе тоже есть такой уголок. Не в плане зараженности, я надеюсь, хотя местные жители утверждают обратное, а в плане заброшенности с советских времён. Это удивительная территория, которую бросили, оставив практически все на своих местах: мебель, документы, список людей, имеющих доступ в секретную комнату, полностью сделанную из железа», – отметила председатель общественной организации Ольга Дронова, посетившая объект.







Акт обследования радиостанции РСК –IА, датированный 1968 годом, ведомость комплекта поставки запасных частей от 1961 года, информационная доска с профилем Ильича и призывом «Жить и работать по-ленински» – таким артефактов здесь сотни.

Раньше все документы стояли на полках в полуразрушенных зданиях, но сейчас эта территория никем не охраняется и неудивительно, что она стала интересна детворе, которая таскает документы и бросают их тут же во дворе.





Тем более, эта территория находится не где-то на выселках, а прямо в центре огромного жилого микрорайона.

Сейчас ребята проводят здесь все свое свободно время. Помимо того, что в ходе таких «экскурсий» уничтожаются крупицы истории, это еще и очень опасно – на территории располагаются здания, у которых вот-вот обвалится потолок, по периметру – открытые бетонные колодцы.

Кроме того, двери строений «украшают» таблички: «Осторожно, опасное облучение!», в одной из комнат – огромное количество упаковок от медицинских препаратов, где превалируют антисептики.

Местные жители говорят, что эта территория, обнесенная высоким забором с колючей проволокой – бывшая военная территория вертолетного завода.

Мало того, как отмечают севастопольцы, эта часть считалась секретной лабораторией и даже люди здесь ходили не только в военной форме, но и в белых халатах.

Согласно городским легендам, все самое интересное находится здесь под землей: говорят, что под всей территорией обустроены лабораторные комнаты и прорыты тоннельные ходы до самого вертолетного завода. Обычно такие объекты строились вдали от жилых массивов.

Так как так вышло, что тут военные отступились от своих принципов и территория фактически обрамлена жилыми домами?







На самом деле, конечно же, все оставались при своих принципах и убеждениях. Данная войсковая часть была построена в 60-х годах прошлого века. Естественно, никаких жилых строений здесь тогда не было, микрорайон «вырос» в конце 80-х годов.

Тогдашняя детвора, которая росла на рубеже конца 80-х начала 90-х отмечает, что на территорию части было не то, что не пробраться, а даже взглянуть нельзя было. Как только ребята забирались на близстоящие гаражи, чтобы хоть одним глазком взглянуть на все происходящее за забором, их гоняли часовые с автоматами.

«А вот сейчас это главная игровая зона для местной детворы. Кроме детей, здесь нашли развлечения и убежище и другие элементы социумам люди без определенного места жительства и наркозависимостью. Почему-то такое соседство не заботит власти – территория как я уже говорила, абсолютно доступна. Неудивительно, что здесь уже четыре раза вспыхивали пожары. Последний произошел в субботу 17 августа. С завидным постоянством сюда выезжают пожарные расчеты. Тем не менее, меры по обеспечению безопасности приняты до сих пор не были», – выразила беспокойства Ольга Дронова, которую местные жители попросили посодействовать в «консервации» территории.

Где же этот заброшенный уголок советской эпохи? Не поверите, на проспекте Октябрьской революции. И жители очень обеспокоены близостью опасных развалин к жилым домам.

Помимо разрушенных зданий, на территории более гектара растут огромные деревья.

И что же дальше делать с этой территорией?

По словам местных жителей, правительство планирует разместить здесь корпус начальных классов одной из школ.

Но как быть с зелёными насаждениями?

И как быть с могилой защитников нашего города в годы Великой отечественной войны, которая расположена здесь же?

Поговаривают, что останки бойцов были вывезены и перезахоронены, но соответствующих документов никто не видел. Да и могила, датированная 1942 годом, тоже никуда не делась.

Жители настаивают на том, что если эта территория безопасна в плане радиационного фона – разбить здесь скверик, очень жалко многолетние шикарные деревья, которые, естественно, пойдут «под нож», если здесь затеять строительство.

«Я от имени жителей микрорайона и от имени общественной организации “Наш Севастополь” обращаюсь в правительство за разъяснением ситуации. Согласно данным открытой кадастровой карты, эта территория не значится ни на балансе города, ни на балансе министерства обороны. Что же здесь планируется делать? И самое главное, пока правительство будет принимать решение по этому объекту, необходимо его “законсервировать” – оградить от посторонних лиц и детей», – заключила Ольга Дронова.

Источник: Портал Информер