Севастопольским автомобилистам приписывают лишние штрафы

Региональные управления ГИБДД должны предпринять кокретные меры в том случае, если отсутствуют знаки, которые предупреждают об установленных камерах.

Об этом рассказали в ГИБДД России. Выяснилось, что такого плана разъяснения были направлены в некоторые регионы страны, так как почти 25% всех фотоматериалов являются ложными, и их нельзя использовать для вынесения постановлений, пишет газета «Коммерсант».

Однако в Севастополе и Москве данные показатели стали еще выше. В общей сложности за первое полугодие текущего года с помощью камер было вынесено более 51 миллиона постановлений о нарушениях ПДД.





Четверг, 3 октября 2019 г. 680

Источник: Портал Информер