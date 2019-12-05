Севастопольским казакам выделят 14,5 млн рублей

5 декабря 2019     11
Севастопольским казакам выделят 14,5 млн рублей

На обеспечение казаками безопасности и обороноспособности Севастополя (в том числе охраны лесов и экологической безопасности) в проекте бюджета города-героя заложено 14,5 миллиона рублей. Об этом говорится в соответствующих статьях расхода бюджета Севастополя на 2020 год.

Основная часть средств пойдет на выплату компенсаций, также местному казачеству профинансируют закупку 10 чугунных печей, 5 палаток и двух противогазов.Ежегодно севастопольскому казачеству будет выделяться 750 000 рублей на закупку формы, а 13 075 000 рублей пойдет на несение государственной или иной службы.

Ссылаясь на опыт 2017-2019 гг реализации правительственной программы по развитию казачества в Севастополе, указывается, что привлеченным к мероприятиям в рамках этой программы казакам выплачивалось по 87 рублей в час — но не более 696 рублей в сутки. Этот уровень финансирования предлагается сохранить.

Для развития казачества в Севастополе необходимо привлечь казаков к выполнению задач, согласованных с МВД и МЧС, общая продолжительность которых составит 150 287 часов.

Исходя из стоимости одного часа в 87 рублей, из городского бюджета для оплаты будет выделено 13 075 000 рублей.

Последней статьей расходов на казачество в сфере общественных коммуникаций обозначено оснащение казаков геральдической атрибутикой и казачьей формой — на эти цели предлагается зарезервировать 750 000 рублей.



Четверг, 5 декабря 2019 г. 712

Источник: Портал Информер

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