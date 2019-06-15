Севастопольским садоводам будут показывать кино бесплатно

Севастопольское отделение Союза садоводов России запустило проект бесплатных кинопоказов в дачных кооперативах.

Массовые сеансы будут проходить по субботам. К выбору мест их проведения приглашают присоединиться заинтересованных лиц.

«Будем устраивать бесплатные показы кинофильмов на улице, на территории вашего садоводческого товарищества. Приглашаем всех жителей и отдыхающих присоединиться: посмотреть и обсудить фильм, выпить чай и отдохнуть вечером недалеко от дачного дома», – говорится в сообщении организации.

Первый показ пройдёт уже 15 июня на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Дубок».

В Севастополе 469 дачных кооперативов, в которых участвуют порядка 150 тысяч горожан.