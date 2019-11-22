Севастопольским спасателям сложно проехать во дворах

Хаотичные парковки частного автотранспорта во дворах многоквартирных домов – уже не первый год острая проблема для Севастополя. Как «импровизированные стоянки» автомобилисты нередко используют части зелёной зоны на придомовых территориях, тротуары, а вдоль внутридворовых дорог машины часто припаркованы сплошной вереницей, причём бывает, что и по обе стороны.

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И если легковой автомобиль ещё может более или менее свободно двигаться в таких условиях, то водителям спецтранспорта приходится проявлять находчивость, настойчивость и эмоциональную выдержку.

Вечером 21 ноября огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части организовали тренировочный выезд в один из дворов по проспекту Острякова.

Целью стала отработка действий в условиях усложнённого доступа к зданиям из-за хаотично припаркованного транспорта. Сложившаяся в результате ситуация стала показательной: несколько драгоценных минут были потрачены на маневрирование.

«Когда речь идёт о спасении людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на счету даже не минуты – секунды. Сегодня при попытке проехать к месту приходилось заезжать на бордюры, лычный состав выходил из машины, чтобы координировать действия водителя, ведь двигаться надо было осторожно – чтобы не зацепить транспортные средства», – комментирует заместитель начальника 1-й пожарно-спасательной части старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Черножуков.

Так как действия личного состава МЧС при возникновении таких помех на пути не регламентированы законодательно, то самостоятельно перемещать частный транспорт огнеборцы не могут. Остаётся делать всё возможное, чтобы привлечь внимание автовладельцев, вызвать их к месту парковки и попросить убрать автомобили, препятствующие свободному доступу к зданиям.

С какими трудностями осуществляется проезд спецтранспорта во дворах, загромождённых частными автомобилями, смогли зафиксировать представители региональных средств массовой информации. Такие наглядные эксперименты с участием прессы помогают не только обозначить проблему, но и донести до общественности призыв к сознательности и взаимодействию со спасателями.

Севастопольские пожарные призывают жителей и гостей города-героя быть чуткими к окружающим, не закрывать глаза на чужую беду и, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, делать всё возможное, чтобы профессионалы могли беспрепятственно и оперативно прийти на помощь потерпевшим. По возможности, не загромождайте проезды к городским зданиям!







Пятница, 22 ноября 2019 г. 166

Источник: Портал Информер