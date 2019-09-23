Севастопольских подростков будут судить за распространение наркотиков

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних жителей Севастополя. Они заказали на сайте у неустановленного лица наркотические средства в значительном размере, чтобы потом сбыть через интернет путём оставления тайников.

«Получив 39 свертков с наркотическим средством, оборудовали 12 тайников «закладок», однако не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Подростки обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Дело по существу рассмотрит Железнодорожный районный суд Симферополя.





Понедельник, 23 сентября 2019 г. 149

Источник: Портал Информер