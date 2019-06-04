Севастопольских садоводов учат правильно измерять давление

«Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» совместно с Союзом садоводов Севастополя проводит масштабную акцию «Научись измерять артериальное давление».

Мероприятия проходят в городских садовых товариществах – сегодня, по оценкам всероссийской сельскохозяйственной переписи, здесь живут более 50 тысяч человек. Доктора проводят занятия с местными жителями, учат их правильно измерять уровень артериального давления, разъясняют правила поведения в курортный сезон.

По словам председателя севастопольского Союза садоводов Андрея Липенко, аналогичные акции уже проводились в других регионах России и пользовались большой популярностью, особенно среди людей старшего поколения.

В «Центре лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» напоминают: нужно тщательно следить за своим здоровьем – не только летом, а круглый год.

«Контролировать артериальное давление рекомендовано всем, начиная от 35-40 лет, ведь раннее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы позволит начать своевременное лечение и свести к минимуму риски инфаркта и инсульта. Помните также, что высокое давление – повод обратиться к врачу. Доктор определит для вас индивидуальную схему лечения, которой нужно будет придерживаться не только для купирования симптомов, а постоянно», – подчеркнула врач-методист Наталья Курчатова.

Участникам акции раздают разработанные специально для этого мероприятия «Дневники здоровья». На протяжении всего лета проходит конкурс, победителей которого определит специальная комиссия: люди, которые будут регулярно измерять давление и ставить соответствующие отметки, а также пройдут диспансеризацию – получат призы от «Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики».

Департамент здравоохранения напоминает: главное для пациента – своевременное обращение к врачам. Распознать инсульт поможет простое правило, которое медики называют «УЗП»: человека нужно попросить улыбнуться, заговорить и поднять руки вверх. Если он не сможет выполнить эти действия – надо срочно звонить в «скорую» по телефону 103.

Всех пациентов с инсультами в Севастополе доставляют в Региональный сосудистый центр. Он работает по международным стандартам: в течение получаса поступившему больному проводят компьютерную томографию, его осматривают невролог и нейрохирург, при необходимости пациенту с ишемическим инсультом проводят тромболизис. Поставлены на поток операции для пациентов с аневризмой внутримозговых артерий.

Это стало возможным благодаря появлению в нейрохирургическом отделении навигационной стойки и операционного микроскопа, закупленных за счёт резервного фонда Президента – севастопольские хирурги смогли значительно расширить спектр оперативных вмешательств.

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