Севастопольского единоросса обвинили в сепаратизме

7 декабря 2019     16
Севастопольского единоросса обвинили в сепаратизме

Прокуратура Украины уведомила члена севастопольского политсовета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого о подозрении в совершении уголовного преступления – посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.«По версии следствия, подозреваемый в марте 2014 года был участником организации «Автоканал Севастополя», которая через каналы связи координировала работу самообороновцев, а также была причастна к организации и обеспечения работы блокпостов в Севастополе, наблюдению за отдельными военными частями Украины и участками, где происходило голосование на так называемом общекрымском референдуме. Прокуратура АР Крым готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения», – сообщается на сайте так называемой украинской прокуратуры Автономной республики Крым.

Напомним, что  Кучерявый был задержан в Херсонской области, куда он приехал для получения загранпаспорта Украины. 

Врио губернатора Севастополя, секретарь регионального совета партии «Единая Россия» Михаил Развожаев прокомментировал задержание на Украине члена партии Игоря Кучерявого

Он обратил внимание, что сейчас не получил подтверждения от правоохранителей касательно цели поездки Кучерявого. По словам Развожаева, если он действительно поехал на Украину за загранпаспортом, это будет «печально».

«Будучи гражданином России и членом партии «Единая Россия» получать документы другого государства – это, наверное, не очень корректно и этично», – рассказал он.

При этом Развожаев подчеркнул, что если человек «попадает в беду, мы обязаны сделать всё, чтобы помочь ему с этой бедой справиться».



Суббота, 7 декабря 2019 г. 888

Источник: Портал Информер

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