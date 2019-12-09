Севастопольского единоросса отправили под домашний арест

9 декабря 2019     14
Севастопольского единоросса отправили под домашний арест

Прокуратура т.н. «АР Крым» не будет настаивать на том, чтобы отправить единоросса Игоря Кучерявого в СИЗО.

Представители ведомства пояснили свою позицию тем, что Игорь Кучерявый совершил преступление средней тяжести, поэтому его планируют посадить под домашний арест.

Напомним, что Кучерявый был задержан в Херсонской области 4 декабря.

Согласно официальной версии сотрудников СБУ, он якобы приехал на территорию Украины для того, чтобы получить украинский загранпаспорт. 

Ему предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную ценность Украины.

«Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, следователями Главного управления СБУ в АР Крым (с дислокацией в г.Херсон), сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) гражданину Украины, члену «Севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия»», – сообщала прокуратура т.н. «АР Крым».

Наблюдатели связывают решение об изменении меры пресечения на домашний арест с тем, что Кучерявый активно сотрудничает с украинскими спецслужбами.

Напомним, что по информации севастопольского омбудсмена Павла Буцая, Кучерявый был освобожден сразу же после своего задержания.



Понедельник, 9 декабря 2019 г. 1529

Источник: Портал Информер

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