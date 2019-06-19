Севастопольского подростка будут судить за избиение сверстника

19 июня 2019     12
Севастопольского подростка будут судить за избиение сверстника

Следственным отделом по Нахимовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Нахимовского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, 20 марта между несовершеннолетними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый нанес один удар кулаком в область грудной клетки 15-летнего мальчика, причинив ему тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Источник: Портал Информер

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