Севастопольского подростка будут судить за избиение сверстника

Следственным отделом по Нахимовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Нахимовского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, 20 марта между несовершеннолетними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый нанес один удар кулаком в область грудной клетки 15-летнего мальчика, причинив ему тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.