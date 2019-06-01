Севастопольского школьника поймали на использовании «шпаргалки»

1 июня 2019     7
Севастопольского школьника поймали на использовании «шпаргалки»

Одного из выпускников Севастополя удалили с единого государственного экзамена по математике за «шпаргалку». Ее обнаружил члены Государственной экзаменационной комиссии в санузле, куда юноша отлучился во время экзамена. Об этом сообщил в пресс-службе Регионального центра оценки качества образования. 

Было проведено разбирательство, после которого, а также документальной фиксации произошедшего выпускника удалили с экзамена, составив соответствующий протокол.

Школьнику разрешили пересдать экзамен в резервное время, а не осенью, как это положено. Причина заключается в том, что молодой человек поступает в университет.

Отметим, что несколькими днями ранее в Севастополе с основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку за попытку незаконного использования справочника был удален выпускник 9 класса.

Источник: Портал Информер

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