Севастопольского школьника поймали на использовании «шпаргалки»

Одного из выпускников Севастополя удалили с единого государственного экзамена по математике за «шпаргалку». Ее обнаружил члены Государственной экзаменационной комиссии в санузле, куда юноша отлучился во время экзамена. Об этом сообщил в пресс-службе Регионального центра оценки качества образования.

Было проведено разбирательство, после которого, а также документальной фиксации произошедшего выпускника удалили с экзамена, составив соответствующий протокол.

Школьнику разрешили пересдать экзамен в резервное время, а не осенью, как это положено. Причина заключается в том, что молодой человек поступает в университет.

Отметим, что несколькими днями ранее в Севастополе с основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку за попытку незаконного использования справочника был удален выпускник 9 класса.