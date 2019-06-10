Севастопольской «Жемчужине России» уже 5 лет!

9 июня состоялся праздничный концерт русского народного оркестра «Жемчужина России». Воскресным вечером в концертном зале Культурно-информационного центра собрались более тысячи преданных поклонников коллектива.

«Наш прекрасный, полнозвучный русский народный оркестр «Жемчужина России» под управлением заслуженного работника культуры Украины Людмилы Королевой, который, без преувеличения, относится к числу лучших творческих коллективов Севастополя, сегодня отмечает свой первый юбилей — 5 лет со дня основания! Оркестр живёт очень насыщенной творческой жизнью, которая включает в себя многочисленные выступления на главных концертных площадках города. Мы горды тем, что в профессиональной среде по достоинству оценён высокий уровень исполнительского мастерства оркестра», — рассказала директор КИЦ Татьяна Зенина.

Поздравить один из лучших музыкальных коллективов города-героя, а также вручить грамоты и благодарственные письма пришли почетные гости: заведующая сектором народного творчества главного Управления культуры города Т.В.Хуторная.

Памятный знак «За вклад в развитие народного творчества» Российского творческого Союза работников культуры Татьяна Зенина вручила главному дирижеру Людмиле Королевой.

В этом году Людмила Королева отмечает ещё и личную юбилейную дату — 40 лет за дирижерским пультом. Ведущие концерта Н.Алтухова и А.Шамрицкий зачитали праздничные поздравления от друзей и коллег из разных городов нашей необъятной Родины.

Все, кто выходили в этот вечер на сцену поздравить оркестр с юбилеем, желая коллективу творческого долголетия, обязательно говорили и о его важной музыкальной просветительской деятельности, и о профессиональных достижениях, с которыми коллектив подошёл к юбилейной дате.

Зажигательный темп, легкость исполнения, эмоциональная игра…

В концертной программе «Я люблю тебя, Россия» прозвучали лучшие образцы русской народной и песенной классики. В этот вечер публика аплодировала оркестру, его главному дирижёру и основателю Л.А.Королевой, блистательным вокалистам: заслуженному артисту Севастополя Михаилу Игнатову, лауреатам международных конкурсов и фестивалей Вячеславу Музыченко, Жанне Смолего, Марии Мандзий, солистам Ивану Юшутину (балалайка) и Андрею Николаеву (труба). А главное — публика аплодировала музыке, вдохновенной и прекрасной, которая наполняет души радостью и счастьем, затрагивая самые сокровенные струны сердца!