Севастопольскому единороссу Кучерявому грозит от пяти до десяти лет

20 декабря 2019     16
Севастопольскому единороссу Кучерявому грозит от пяти до десяти лет

Так называемая «прокуратура АРК» передала в суд Херсона обвинительный акт в отношении члена «Единой России», севастопольского политика Игоря Кучерявого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Прокуратура АРК» требует лишить Кучерявого свободы на срок от пяти до десяти лет.
«В ходе расследования установлено, что обвиняемый, в феврале – марте 2014 года, был активным участником организации «Автоканал Севастополя», которая способствовала оккупации полуострова, а именно: обеспечивала работу незаконных блокпостов в Севастополе, осуществляла наблюдение за штабом Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, военными частями Украины.

Участники «автоканала» передавали полученную информацию через радиостанции, координируя таким образом незаконную деятельность «самообороновцев».

 

Позже, во время проведения «общекрымского референдума», участники организации осуществляли наблюдение и патрулирование на участках, где происходило голосование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет», – заявили украинские прокуроры.

Напомним, что члена политсовета Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, отправившегося на Украину за биометрическим паспортом и арестованного спецслужбами по обвинению в госизмене, херсонский суд отправил под домашний арест на 60 суток.



Пятница, 20 декабря 2019 г. 1003

Источник: Портал Информер

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