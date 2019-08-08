Севастопольцам из многодетных и малообеспеченных семей помогут собраться к школе

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей предусмотрены меры социальной поддержки по подготовке к новому учебному году.

Речь идет о предоставлении единовременной денежной помощи на канцтовары, а также компенсации за приобретение школьной формы.

В этом году такую госпомощь получат порядка 5200 школьников. Об этом сообщила заместитель начальника управления социального обеспечения департамента труда и социальной защиты населения Евгения Пытько.

«Прием заявлений на компенсационные выплаты за школьную форму для многодетных семей, а также единовременную денежную помощь к новому учебному году для многодетных и малообеспеченных семей, районные управления труда и соцзащиты начнут с 15 августа. Подать заявления можно будет до 1 ноября текущего года», — сказала Пытько.

По ее словам, в этом году максимальный размер компенсации за школьную форму составит 3500 рублей, а единовременная помощь к новому учебному году — 1361 рубля на каждого ребенка.

Евгения Пытько напомнила, что размер компенсации за школьную форму будет зависеть от средств, затраченных на ее приобретение, однако он не может превышать установленную сумму на каждого обучающего в школе ребенка.

«В обязательном порядке, к утвержденному пакету документов необходимо приложить товарные чеки о покупке школьной формы в этом году», — сказала она.

Пытько также напомнила, что именно относится к школьной форме.

«Это юбки, сарафаны, рубашки, пиджаки, платья, брюки, жилеты, блузки, жакеты, гольфы, а так же аксессуары — галстуки и ремни. Однако не более 2 единиц одного из предметов одежды», — сказала она.





Четверг, 8 августа 2019 г. 247

Источник: Портал Информер