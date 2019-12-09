Севастопольцам о материнском капитале: какая будет сумма в 2020 году

9 декабря 2019     20
Севастопольцам о материнском капитале: какая будет сумма в 2020 году

Размер материнского семейного капитала (МСК) в 2020 году будет проиндексирован и составит 466 617 рублей. Также на 3% будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали.

Кроме того, со следующего года изменятся правила распоряжения средствами МСК на получение ежемесячной денежной выплаты.

Севастопольский пенсионный фонд напоминает, что на получение ежемесячной выплаты из средств МСК имеют право семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года рожден или усыновлен второй ребенок, а также доход семьи за последние 12 месяцев составляет не более полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения на одного члена семьи в регионе.

Начиная с 2020 года право на такую выплату приобретут семьи, у которых доход на каждого члена семьи не будет превышать уже двух прожиточных минимумов трудоспособного населения на одного члена семьи в регионе.

Также будет увеличена продолжительность выплаты — со следующего года родители смогут ее получать, пока ребенку не исполнится три года (вместо полутора лет в 2019 году).

Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года.

После этого владельцу сертификата необходимо подать новое заявление о назначении выплаты – сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

С новым заявлением также предоставляются необходимые документы. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте ПФР.



Понедельник, 9 декабря 2019 г. 90

Источник: Портал Информер

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