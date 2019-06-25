Севастопольцам предлагают заплатить за газ, которого у них нет

Жителям Севастополя приходят квитанции о необходимости заплатить за пользование газом, при том что их домовладения еще не подключены к газопроводу. Об этом 25 июня заявила депутат севастопольского Законодательного собрания Татьяна Лобач.

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«Мало того, что были освоены средства на газификацию второго отделения «Золотой Балки». Людям даже приходят платёжки за якобы потребляемый газ. А у людей в течение года газ не подключён. Все работы выполнены, но почему-то газа нет. И таких объектов в городе можно приводить сотни», – сказала Лобач.