Севастопольцам предлагают продукты с земли

Специалисты управления ветеринарии Севастополя провели рейдовые мероприятия по пресечению стихийной торговли. Проверки прошли в Нахимовском, Ленинском и Гагаринском районах города.

«По результатам мероприятия оштрафовано 6 физических лиц, снято с реализации и уничтожено 17,5 кг молочной продукции непромышленного производства, 113 кг рыбы», – сообщает пресс-служба управления.

Рыба и молочная продукция продавалась на улице, во дворах, в непосредственной близости к автодорогам, остановкам общественного транспорта. Продукция реализовывалась прямо с земли из грязной тары, без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Ее приобретение и употребление в пищу создает повышенный риск возникновения инфекционных заболеваний и отравлений у неограниченного числа потребителей.

С начала года специалистами управления проведено 85 рейдовых мероприятий, привлечено к административной ответственности 79 физических лиц, не допущено к реализации более 1,8 тонн некачественной и опасной продукции. Сумма взысканных штрафов составила 192,5 тысячи рублей.

Ранее полиция Севастополя сообщила о проведении рейдов по пресечению стихийной торговли – составлено более 70 протоколов на нарушителей.







Четверг, 12 декабря 2019 г. 616

Источник: Портал Информер