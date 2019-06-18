Севастопольцам предложат наступить на те же грабли
18 июня 2019 24
10 июня Севастопольская городская избирательная комиссия начала прием документов от самовыдвиженцев и партий, которые собираются выдвинуть своих кандидатов в депутаты Законодательного собрания города. Срок им дан до 8 июля.Агитационный период официально продлится с 10 августа по 6 сентября, но некоторые кандидаты в депутаты уже вовсю начали предвыборный пиар, и даже далекому от политики человеку становится ясно, что на арене всё те же.
Члены так называемой «команды Чалого», подконтрольной небезызвестному в городе олигарху, вновь намерены на пять лет занять депутатские кресла. А значит, продолжат втягивать Севастополь в скандалы, создавать поводы для критики исполнительной власти и ничего не делать для севастопольцев. Сейчас известно, что часть команды Чалого точно идет на выборы.
Это спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева, депутаты Татьяна Щербакова, Михаил Чалый и Евгений Мащенко. Остальные пока что думают, от каких политических сил им выдвигаться. Ходят слухи, что сам Чалый может возглавить список какой-то парламентской партии в Севастополе. Достоверно это станет известно до 8 июля.
И если сторонники Алексея Чалого сумеют собрать большинство в местном парламенте после выборов в сентябре 2019 года, то ситуация в городе станет еще хуже. Подконтрольное одному человеку Заксобрание вновь окажется недееспособным, а принятие законов отойдет на второй план. В городе вновь воцарится атмосфера постоянного противостояния и войны с Правительством. И будет не важно, кто это Правительство представляет.
Видимо, тому, кто попробовал власть на вкус, отказаться от нее и от ее привилегий слишком сложно. Поэтому в ход идут новые обещания, хотя не выполнено ни одно старое.Напомним, «команда Чалого» пришла пять лет назад в Заксобрание Севастополя с конкретной программой. Они обещали создать в городе совершенно новую жизнь. Депутаты рассказывали, что, придя к власти, они превратят город-герой в комфортный город ХХI века и южную технологическую столицу. Вся концепция этих новшеств была изложена в программе «24 шага к Третьему возрождению Севастополя», которую раздавали в качестве предвыборной агитации всем избирателям.
Наверняка, многие горожане помнят эти листовки – для создания иллюзии общения с электоратом людям предлагалось самим выбрать, на что депутаты должны обратить внимание в своей работе в ближайшие пять лет. Проводился ли анализ этих листовок после выборов – неизвестно, но спустя 5 лет почти ничего не сделано, а обещания забыты.
Чтобы не быть голословными, пройдемся по основным пунктам программы. Вот они:
Сегодня многие пункты этой программы не выполнены, а то, что реализовано – создано силами Правительства города и федерального центра. При этом все сделанное Правительством критикуется депутатами. Ведь очень удобно забывать про свои обещания, зарабатывая политические очки только на критике других.Ярким примером можно назвать создание тематического парка «Херсонес Таврический». Это стало возможным после визита Президента России Владимира Путина. После посещения фестиваля «Опера в Херсонесе» глава государства предложил создать в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» «российскую Мекку».
К концу 2018 года Путин поручил правительству России обеспечить развитие музея-заповедника. Сегодня Херсонес способен удивить любого туриста, но у депутатов «команды Чалого» это не вызывает никакого восхищения. Они постоянно находят повод для критики: их не устраивают деревянные помосты, закрытые на реконструкцию объекты, мультимедийные стенды и вообще любые улучшения.
Фото: Денис Астапович, sevastos.ru
–>
В то же время обещанная чалистами реконструкция главных исторических памятников города вообще обернулась скандалом вокруг Матросского бульвара. Так, без всяких разрешительных документов работами занялся подрядчик, подконтрольный Алексею Чалому. После того, как на бульваре были безвозвратно уничтожены объекты госсобственности и объекты культуры, Правительство города потребовало у исполнителя покинуть бульвар. Дело дошло до суда.
Арбитражный суд Севастополя обязал прекратить проведение строительных и земляных работ на Матросском бульваре и освободить земельный участок от строительной техники и оборудования. Подрядчиком была подана апелляция, суды затянулись, и сколько времени в таком состоянии еще будет находиться Матросский бульвар – неизвестно.При этом реконструкция Малахова кургана (этот пункт также значился в списке «24 шага к Третьему возрождению Севастополя»), которой, к счастью, не коснулась рука «команды Чалого», в Севастополе прошла вполне успешно. Несколько десятков лет комплекс находился в аварийном состоянии, но после проведенных работ вновь принимает посетителей.
Сейчас горожане называют Малахов курган одним из самых лучших общественных пространств. Оказалось, если Чалый не прикладывает руку к развитию города, то оно происходит гораздо быстрее.
Фото: Денис Астапович, sevastos.ru
–>
Построить аэропорт в Бельбеке, увеличить вдвое доходы городского бюджета, создать 4 тысячи рабочих мест с зарплатой в 30 тысяч рублей, привести инвесторов и перенести административный центр Севастополя на «Зеленую горку» — эти проекты никто из депутатов Чалого и не думал воплощать в реальность. Они оказались просто очень красивыми обещаниями.Понимая, что реализация обещанных шагов по возрождения города невозможна, члены «команды Чалого» стали заниматься абсурдными вещами – препятствовали реализовывать проекты Правительству. К примеру, в 2014 году депутаты сами обещали продлить набережную в историческом центре до четырех километров, но после выборов сразу об этом забыли.
Реальный шанс воплотить это в жизнь появился с презентацией проекта освоения Карантинной бухты, который одобрил Владимир Путин. Глава государства поручил возвести музей обороны Севастополя с парковым комплексом, а также театрально-образовательный комплекс. Проект предполагает увеличение площади городского пляжа до 1,75 гектаров, а городская набережная продлится до южного мола.
Однако проект резко раскритиковали члены «команды Чалого», призывая оставить на мысе Хрустальный все как есть – и даже набережную, которую еще пять лет назад мечтали продлить.
Более того, на общественных обсуждениях они собрали целый зал людей, которые по велению специально обученных «дирижеров» ругали проектировщиков и аплодировали тем, кто критиковал городское правительство. Под руководством оппозиционных сил на слушаниях севастопольцы выступили за сохранение неработающих заводов, которые чалисты также обещали возродить в 2014 году, а также против создания той самой обещанной четырехкилометровой набережной.
Так и хочется спросить у чалистов: неужели у Вас настолько короткая память, что Вы забыли о своих обещаниях, которые дали избирателям всего пять лет назад? Не стыдно ли Вам смотреть в глаза людям, которым Вы обещали повысить уровень жизни? Почему Вас каждый раз не устраивает то один губернатор, то другой, но когда Вашему покровителю Алексею Чалому предложили стать главой города, он трусливо отказался? Конечно, критиковать и вносить раскол в работу действующей власти гораздо легче, чем нести ответственность за свои обещания.
И сегодня, в День города, Севастополь встречает свое 236-летие без утвержденных герба и флага: за пять лет из-за «команды Чалого» в городе так и не появилась официальная символика. Зато в Севастополе есть «наливайки» прямо под окнами: севастопольские депутаты не приняли поправки в федеральный закон, ограничивающий продажу алкоголя в шаговой доступности от многоквартирных домов или непосредственно в многоквартирных домах.Более того, за время, пока Алексей Чалый был председателем Законодательного собрания Севастополя, для развития города так и не были приняты около 20 необходимых законов. Оказались нарушены права собственников земельных участков, не был принят закон о государственном регулировании торговой деятельности, который защитил бы права предпринимателей. Помимо этого, народные избранники Севастополя на всю страну «прославились» благодаря ежегодным скандалам с принятием городского бюджета.
Из-за бездействия депутатов вот уже пять лет страдают многодетные семьи: они столкнулись с проблемой выделения земли. В Севастополе за последние пять лет многодетным не было выделено ни одного надела.
Получается, что последние пять лет ситуация в политической жизни Севастополя накалена до предела. Депутаты ругаются с Правительством, чиновниками, общественниками, а иногда и между собой в режиме non-stop. Градус накален, а у горожан всегда есть тема для разговора. Но, как правило, обычно она сводится к одному: очередной депутат «команды Чалого» много говорит, но так ничего и не делает. А теперь без угрызений совести они готовятся еще на пять лет продлить свое положение. Чтобы вновь заниматься раскачиванием Севастополя, но никак не решением его проблем.
Форпост-Севастополь.ru
Источник: Портал Информер
Сейчас читают: