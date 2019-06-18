Севастопольцам предложат наступить на те же грабли

10 июня Севастопольская городская избирательная комиссия начала прием документов от самовыдвиженцев и партий, которые собираются выдвинуть своих кандидатов в депутаты Законодательного собрания города. Срок им дан до 8 июля.Агитационный период официально продлится с 10 августа по 6 сентября, но некоторые кандидаты в депутаты уже вовсю начали предвыборный пиар, и даже далекому от политики человеку становится ясно, что на арене всё те же.

Члены так называемой «команды Чалого», подконтрольной небезызвестному в городе олигарху, вновь намерены на пять лет занять депутатские кресла. А значит, продолжат втягивать Севастополь в скандалы, создавать поводы для критики исполнительной власти и ничего не делать для севастопольцев. Сейчас известно, что часть команды Чалого точно идет на выборы.

Это спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева, депутаты Татьяна Щербакова, Михаил Чалый и Евгений Мащенко. Остальные пока что думают, от каких политических сил им выдвигаться. Ходят слухи, что сам Чалый может возглавить список какой-то парламентской партии в Севастополе. Достоверно это станет известно до 8 июля.

И если сторонники Алексея Чалого сумеют собрать большинство в местном парламенте после выборов в сентябре 2019 года, то ситуация в городе станет еще хуже. Подконтрольное одному человеку Заксобрание вновь окажется недееспособным, а принятие законов отойдет на второй план. В городе вновь воцарится атмосфера постоянного противостояния и войны с Правительством. И будет не важно, кто это Правительство представляет.

Видимо, тому, кто попробовал власть на вкус, отказаться от нее и от ее привилегий слишком сложно. Поэтому в ход идут новые обещания, хотя не выполнено ни одно старое.Напомним, «команда Чалого» пришла пять лет назад в Заксобрание Севастополя с конкретной программой. Они обещали создать в городе совершенно новую жизнь. Депутаты рассказывали, что, придя к власти, они превратят город-герой в комфортный город ХХI века и южную технологическую столицу. Вся концепция этих новшеств была изложена в программе «24 шага к Третьему возрождению Севастополя», которую раздавали в качестве предвыборной агитации всем избирателям.