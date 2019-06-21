Севастопольца накажут за разжигание национальной розни в интернете

Прокуратура Ленинского района Севастополя вместе с региональным управлением ФСБ обнаружила в сети интернет факт унижения по национальному признаку. Материалы о нарушении законодательства переданы в суд. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

«Местный житель 1990 года рождения в социальной сети «ВКонтакте» разместил комментарий, в содержании которого имеются высказывания, направление на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку», – говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.