Севастопольца обвиняют в избиение жены и педофилии

Сотрудники Следственного комитета провели расследование уголовного дела в отношении 46-летнего многодетного отца, который систематически избивал жену и трёх дочерей.

В отношении девочек он также совершал преступления против половой неприкосновенности.

«Мужчина на протяжении длительного времени держал в страхе всю свою семью, совершая преступления в отношении супруги и трех несовершеннолетних дочерей. С 2000 года он систематически избивал жену и детей. А с 2011 года и по август 2018 года мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей – 1999, 2002 и 2009 годов рождения», – сообщает пресс-служба севастопольского следуправления СК.

В конце концов старшая дочь решила уйти из дома, но отец пригрозил ей расправой. Тогда она обратилась в правоохранительные органы.

Следователи установили, что на учете в органах опеки и попечительства и полиции семья не состояла. Мать, запуганная мужем, в правоохранительные органы не обращалась.

Девочки неоднократно приходили на уроки в школу с ссадинами и гематомами, однако педагоги данные обстоятельства игнорировали. В адрес департамента образования города следователями внесено представление о привлечении к ответственности лиц из числа сотрудников школы и недопущении впредь подобных фактов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Вторник, 13 августа 2019 г. 4

Источник: Портал Информер