Севастопольца обвиняют в кражах золота и электронной техники

27 января 2020     17
Севастопольца обвиняют в кражах золота и электронной техники

Полиция Нахимовского района Севастополя задержала 28-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении двух краж, которые произошли летом 2019 года.

«В первом случае он тайком похитил на пляже оставленный без присмотра рюкзак, в котором находились золотые украшения: кольцо, цепочка и нательный крестик общей стоимостью 33 000 рублей. А во втором случае злоумышленник, путем повреждения крыши, проник в садовый домик, где похитил электронную технику: ноутбук и квадрокоптер стоимостью 35 000 рублей», – сообщает пресс-служба УМВД.

Украденные вещи мужчина сдавал в комиссионный магазин или ломбард, а деньги тратил.Полицейские проверяют его на причастность к еще двум эпизодам хищения. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.



Понедельник, 27 января 2020 г. 81

Источник: Портал Информер

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