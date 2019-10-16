Севастопольца обвиняют в убийстве своего дедушки

16 октября 2019     12
Севастопольца обвиняют в убийстве своего дедушки

В Севастополе возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Гагаринского района. Он обвиняется в убийстве своего 71-летнего дедушки.

«Молодой человек в доме по улице Рубежная нанес родному дедушке, с которым проживал вместе, несколько ударов бейсбольной битой по голове, после чего с помощью ремня стал его душить. От полученных травм 71-летний мужчина скончался», – сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Конфликт между родственниками произошел на почве того, что юноша переживал расставание с девушкой. Дедушка же пытался переключить его внимание, поручил отремонтировать шкаф, пытался давать житейские советы, чем вызвал агрессивное поведение внука.

По ходатайству следствия судом молодой человек заключен под стражу.



Среда, 16 октября 2019 г. 128

Источник: Портал Информер

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