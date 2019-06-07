Севастопольца оштрафовали за использование квадрокоптера

7 июня 2019     16
Севастопольца оштрафовали за использование квадрокоптера

Проведена проверка соблюдения требований федеральных правил использования воздушного пространства РФ в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Крыма.

Основанием проверки послужило несанкционированное пилотирование беспилотного летального аппарата – квадрокоптера “DJI Mavic 2”, которое производил житель Севастополя в районе городского округа Ялта.

При этом пилотирование осуществлялось без подачи плана полета и получения соответствующего разрешения компетентного в области организации воздушного движения органа.

По результатам проверки Крымской транспортной прокуратурой в отношении указанного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.11.4 КоАП РФ – нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства.

Дело рассмотрено управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО федеральной службы по надзору в сфере транспорта, виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Источник: Портал Информер

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