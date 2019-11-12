Севастопольца привлекли к ответственности за посты в соцсетях

12 ноября 2019     20
Севастопольца привлекли к ответственности за посты в соцсетях

На комментарии 31-летнего жителя Севастополя к публикации в одном из городских интернет-сообществ обратили внимание сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по г. Севастополю.Тексты были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД для проведения лингвистической экспертизы. По заключению экспертов, в комментариях содержались высказывания, имеющие признаки унижения человеческого достоинства и побуждения к враждебным действиям по национальному признаку.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили все обстоятельства совершённого правонарушения. Мужчина рассказал полицейским, что действительно разместил оскорбительные высказывания в сети Интернет поддавшись негативным эмоциям и не думая о возможных правовых последствиях.

В отношении севастопольца составлен административный материал по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Материалы административного дела направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.



Вторник, 12 ноября 2019 г. 368

Источник: Портал Информер

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