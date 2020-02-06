Севастопольцев приглашают проверить здоровье

6 февраля 2020     17
Севастопольцев приглашают проверить здоровье

11 февраля 2020 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую социальную (благотворительную) акцию «Будь уверен! Будь здоров!».

Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

В день акции специалисты ФБУ «Севастопольский ЦСМ» на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением города Севастополя.

Акция будет проводиться 11.02.2020 с 8:45 до 17:00 по адресу: г. Севастополь, ул. 6-я Бастионная, 32.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 525

Источник: Портал Информер

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