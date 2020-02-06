11 февраля 2020 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую социальную (благотворительную) акцию «Будь уверен! Будь здоров!».
Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.
В день акции специалисты ФБУ «Севастопольский ЦСМ» на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением города Севастополя.
Акция будет проводиться 11.02.2020 с 8:45 до 17:00 по адресу: г. Севастополь, ул. 6-я Бастионная, 32.
Четверг, 6 февраля 2020 г. 525
Источник: Портал Информер
|
Вести Севастополь 6.02.2020. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – Развитие системы образования и поддержка науки. Врио губернатора Севастополя принял участие в заседании президиума Госсовета. – …
|
Перевернулся автобус «Горловка – Севастополь», погибли два человека
На территории ДНР, в районе Новоазовска, перевернулся автобус, следовавший по маршруту «Горловка – Севастополь». По предварительным данным, два человека погибли, …
|
Всех жителей китайского города Ухань проверят на коронавирус
В китайском городе Ухань, с которого началась масштабная эпидемия смертельного коронавируса, пройдут поголовные проверки всего населения. Об этом сообщает издание …
|
Севастопольцев приглашают проверить здоровье
11 февраля 2020 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных …
|
Трамп назвал процедуру импичмента адом
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «адом» процедуру импичмента, через которую его заставили пройти демократы. «Мы прошли через ад …