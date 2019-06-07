Севастопольцев призывают заняться физкультурой

Привлечь к занятиям физкультурой семьи от мала до велика и показать, что зарядка – это весело, эффективно и, главное, доступно.

С такой целью родительский союз «Берегиня» проводит каждую субботу городские семейные зарядки «С бодрым утром!» в парке имени Анны Ахматовой.

Во главе зарядки спортивный реабилитолог. Разминка, кардио, заминка, растяжка — для детей и взрослых подобран доступный и полезный комплекс упражнений.

Утренние спортивные встречи стартовали ещё в мае и продолжатся летом с 8:00 на берегу пляжа «Солнечный».

«У нас есть ещё в арсенале много спортивных площадок, установленных практически по всему городу! Это будет прекрасная возможность привлечь семьи к спортивному образу жизни, вместе с пользой провести время, — рассказал руководитель Севастопольской региональной общественной организации (СРОО) развития личности и семьи «Берегиня» Елена Майко. — Уже разработана программа, по которой при поддержке нашего партнёра — государственного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебный физкультуры, спортивных мероприятий и медицинской профилактики» мы сможем обучить желающих на инструкторов. Рады, что с этого года зарядку и другие спортивные мероприятия и акции мы будет проводить также с нашим новым партнёром — АНО «Управление спортивными мероприятиями». Надеемся, что к нам присоединятся и волонтёры-медики».

В планах у организаторов мероприятий – обучить инструкторов и помочь организовать зарядку во всех дворах Севастополя.