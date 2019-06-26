Севастопольцы бегали ради жизни

Сегодня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, под девизом «Севастополь без наркотиков!» в городе проводятся различные акции и спортивные мероприятия.

В этот день севастопольцы присоединились к молодежному Всероссийскому забегу «Я выбираю жизнь», в котором приняли участие представители силовых структур, спортивных школ, общественных организаций, неравнодушные жители и гости города.

В мероприятии приняли участие более 500 человек. Победителей спортивной акции наградил и.о. заместителя губернатора города Владимир Татарчук.

«Молодежь города-героя Севастополя! В ваших руках в недалеком будущем окажется его судьба. Будьте мудры и созидательны, скажите «белой смерти» твердое и решительное «нет»!», – призвал Владимир Татарчук.

Он также отметил, что одна из главных задач акции – показать молодёжи и людям старшего возраста альтернативу пагубным привычкам.

Достойный и доступный пример, как правильно можно организовать семейный досуг, занимаясь спортом.