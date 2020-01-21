Севастопольцы будут получать автомобильные номера по-новому

21 января 2020     6
Севастопольцы будут получать автомобильные номера по-новому

С 1 января 2020 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», изменились правила государственной регистрации транспортных средств, в том числе введена новая процедура присвоения государственных регистрационных номеров.

 

«Согласно данному закону, владелец транспортного средства обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков для их изготовления в случае присвоения государственного регистрационного номера при проведении регистрационного действия без фактического получения комплекта государственных регистрационных знаков непосредственно в МРЭО ГИБДД», — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

 

В первой половине января 2020 года в МРЭО ГИБДД города Севастополя выдано 420 регистрационных знаков на автомобили, зарегистрированные за севастопольцами, и присвоено (без выдачи знаков) 185 регистрационных номеров по заявлениям граждан, прописанных в других субъектах Российской Федерации.

В случае, если МРЭО ГИБДД только присваивает новый государственный регистрационный номер, но знаки не выдает, государственная пошлина уплачивается в меньшем размере на 2 тысячи рублей.

В соответствии с Налоговым кодексом до 2021 года действует скидка 30% на уплату государственной пошлины, совершенной с использованием портала государственных услуг gosuslugi.ru. Так, в случае получения новых регистрационных знаков и паспорта транспортного средства в МРЭО ГИБДД УМВД России по городу Севастополю для граждан, постоянно зарегистрированных в Севастополе, сумма госпошлины составить 1995 руб. вместо 3300 руб.

 

Госавтоинспекция напоминает, что за управление зарегистрированным транспортным средством без установки на нем государственных регистрационных знаков предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев, — подчёркивают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

 



Вторник, 21 января 2020 г. 200

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольцы будут получать автомобильные номера по-новому
Севастопольцы будут получать автомобильные номера по-новому

С 1 января 2020 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ …


Бомжи в Севастополе едят домашних животных?
Бомжи в Севастополе едят домашних животных?

В Севастополе, сотрудники полиции проведут проверку поста в социальной сети, который опубликовал Владимир Семенов. По его словам, некий бомж, который живет …


Севастопольских спортсменов в сборных России стало вдвое больше
Севастопольских спортсменов в сборных России стало вдвое больше

Число севастопольских спортсменов в национальных сборных за четыре года возросло на 43%. С 2016 по 2019 годы участие севастопольских спортсменов в …


На Константиновской батарее готовят выставку в честь 200-летия открытия Антарктиды
На Константиновской батарее готовят выставку в честь 200-летия открытия Антарктиды

28 января в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» откроется фотовыставка «Аристократы морей», посвященная участникам кругосветной экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и …


Меган Маркл заподозрили в изначальном плане вернуться из Британии домой
Меган Маркл заподозрили в изначальном плане вернуться из Британии домой

Меган Маркл оставила часть своих вещей в Канаде перед переездом в Великобританию, изначально планируя когда-нибудь вернуться домой. В этом ее …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты