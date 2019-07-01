Севастопольцы будут сидеть без света до вечера (СПИСОК АДРЕСОВ)

По данным пресс-службы ООО «Севастопольэнерго», сегодня, 1 июля, в Севастополе ожидаются плановые отключения электроэнергии. Причина – профилактический ремонт трансформаторной подстанции.

Не будет света с 08:00 до 17:00 по адресам:

ул. Т.Шевченко, 8-Б, 8-В, 8-Г, 8-Д, 20, 21, пр. Колобова, 11, пр. Столетовский, 45.

Кроме того, с 1 по 5 июля ежедневно с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ будут отключать электроэнергию по ул. Передовая (тепличный комплекс с/х Севастопольский, – прим. редакции).