Севастопольцы, время платить налог: будьте внимательны при указании реквизитов платежа!

15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц для граждан, у которых он исчислен к уплате на основании декларации формы 3-НДФЛ за 2018 год. Уплатить задекларированные суммы налога необходимо не только строго в законодательно установленные сроки, но и на правильные расчетные счета – только в этом случае обязанность налогоплательщика считается выполненной.

Если налогоплательщик указал неверные реквизиты платежа – сумма не поступит в бюджет, у него образуется недоимка со всеми неприятными последствиями.

Напомним, что с нового календарного года вступила в силу норма законодательства, которая вводит понятие единого налогового платежа (ЕПН) физического лица. Новые законодательные нормы дают возможность уплатить имущественные налоги авансом – то есть до того, как придет уведомление.

По сути, это авансовый платеж в счет любого из имущественных налогов: транспортного, земельного, налога на имущество или в счет нескольких имущественных платежей сразу.

Обращаем внимание севастопольцев, что в случае если они при уплате налога, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет физического лица», выбрали ЕПН – их обязанность по уплате налога считается невыполненной.