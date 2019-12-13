Севастопольцы, все на бокс!

13 декабря 2019     9
Севастопольцы, все на бокс!

С 13 по 14 декабря стартует турнир по боксу на кубок командующего Черноморским флотом, в котором примут участие республики: ДНР, ЛНР и Крым. Севастопольский бокс представит боксерский клуб «Фиолент», в команду которой в 6 весовых категориях входят:Юниоры 2001-2003

Багиров Яфас 60 кг.
Агабекян Давид 64 кг.
Чеплянский Михаил 64 кг.
Ляшенко Денис 91 кг.

Мужчины

Ведмедь Андрей 57 кг.
Пьянков Валентин 64 кг.
Христодуду Александр 69 кг.
Зубачук Руслан 69 кг.
Карчевский Олег 75 кг.
Турнир пройдет на базе СК «Муссон», начало предварительных боев 13-го декабря в 12:00.

Все желающие приглашаются на грандиозное спортивное мероприятие.

Вход свободный.



Пятница, 13 декабря 2019 г. 113

Источник: Портал Информер

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