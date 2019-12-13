Севастопольцы, все на бокс!

Все желающие приглашаются на грандиозное спортивное мероприятие.

Ведмедь Андрей 57 кг. Пьянков Валентин 64 кг. Христодуду Александр 69 кг. Зубачук Руслан 69 кг. Карчевский Олег 75 кг. Турнир пройдет на базе СК «Муссон», начало предварительных боев 13-го декабря в 12:00.

С 13 по 14 декабря стартует турнир по боксу на кубок командующего Черноморским флотом, в котором примут участие республики: ДНР, ЛНР и Крым. Севастопольский бокс представит боксерский клуб «Фиолент», в команду которой в 6 весовых категориях входят: Юниоры 2001-2003

В Севастополе вводится региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам Соответствующее постановление принято сегодня в ходе еженедельного заседания правительства под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. «Предлагается, начиная …



Севастопольцы, все на бокс! С 13 по 14 декабря стартует турнир по боксу на кубок командующего Черноморским флотом, в котором примут участие республики: ДНР, …



Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем вина На 1 декабря уже превышен итоговый показатель всего 2018 года. Как сообщили в городском департаменте сельского хозяйства, за 11 месяцев …



В Севастополе в 2020 году вырастет размер выплаты на приёмного ребёнка На заседании правительства под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева было решено увеличить размер выплат вознаграждения приёмным родителям. «Размер вознаграждения …

