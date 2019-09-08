Севастопольцы выбирают депутатов (ФОТО)

Сегодня севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания. Всего в городе работают 180 участков, которые также открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

По сведениям севастопольского избиркома, зарегистрировано 54 кандидата – это одномандатники – шесть избирательных объединений. Четыре парламентских – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», также «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и коммунистическая партия «Коммунисты России».Все участки в четырех районах Севастополя – Гагаринском, Ленинском, Нахимовском и Балаклавском – оборудованы КОИБами (электронные комплексы обработки бюллетеней). Видеонаблюдение на 83-х.

Для голосования в Севастополе подготовили 637 тыс бюллетеней. На избирательных участках очередей не наблюдается.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 537

Источник: Портал Информер