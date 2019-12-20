Севастопольцы выбрали лучшее медицинское учреждение

«Стоматологическая поликлиника № 1» стала лучшим медицинским учреждением Севастополя по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг. Об этом сообщили в «Медицинском информационно-аналитическом центре».

Независимую оценку качества проводили на протяжении года.

Пациентам десяти медицинских учреждений – шести государственных и четырёх частных – предлагали заполнить анкеты и оценить открытость информации об организации, комфортность, доступность для инвалидов, доброжелательность персонала, удовлетворённость услугами в целом.

В голосовании участвовали городские больницы №№4, 5, 9, стоматологическая поликлиника №1, онкологический и противотуберкулёзный диспансеры, а также частные учреждения, работающие в системе ОМС: «Клиника Бонус», «Магнитно-резонансная томография Севастополь», «Данвит Плюс» и «Аванта Клиник».По итогам голосования «Стоматологическая поликлиника № 1» заняла первое место, получив 95 баллов из 100. Севастопольцы оценили доброжелательность сотрудников поликлиники на 100 баллов, ещё 98 медучреждение получило за удовлетворенность условиями оказания услуг.

Второе и третье места разделили «Городская больница №9» и «Данвит Плюс» соответственно, оба учреждения набрали по 90 баллов.В ближайшее время Общественный совет по НОК даст медучреждениям-участникам голосования рекомендации по улучшению качества работы.

В 2020-м горожанам предложат оценить работу других лечебных учреждений города. Напомним, что участником голосования может стать любой желающий. Для этого нужно заполнитьна сайте.

Голосование анонимно: пользователю не нужно предоставлять никаких данных о себе, чтобы оставить отзывы о работе медучреждения.







Пятница, 20 декабря 2019 г. 19

Источник: Портал Информер