Севастопольцы вышли на общегородской субботник

26 октября сотрудники правительства Севастополя и подведомственных учреждений очистили от мусора 35 общественных пространств.

Это – Ушакова балка, склон в районе первого Бастиона, на высоте Горная и другие площадки.

Масштабный субботник прошел в бухте Казачья. Здесь, вместе с сотрудниками департамента городского хозяйства и аппарата, очищал от мусора будущее общественное пространство врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Субботник – это прекрасная возможность внести свою лепту в уборку города, привести в порядок общественные пространства и те территории, которые мы планируем развивать для людей. Сегодня сотрудники правительства вместе с семьями и неравнодушными севастопольцами убрали 35 площадок. Пока в городе хорошая погода, можно не ограничиваться двумя субботниками и в последующие выходные тоже провести общегородской субботник», – сказал Михаил Развожаев.

Как рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, на субботник вышло 4700 человек – это больше, чем в прошлые выходные.

«Сегодня хороший результат – мы собрали и вывезли более 40 КАМАЗов мусора. По поручению губернатора мы продумаем локации, на которых, при хорошей погоде, можно будет провести субботник в ближайшие выходные», – сказал Евгений Горлов.

В рамках месячника чистоты уже убрано 75 общественных пространств.







Суббота, 26 октября 2019 г. 974

Источник: Портал Информер