Севастопольцы в посольстве России в Абхазии

6 июля 2019 года Сухуми, Республика Абхазия: в посольстве РФ состоялась учредительная конференция «Союза русских и казачьих общественных организаций Республики Абхазия».

В торжественной обстановке был подписан учредительный договор «Союза» руководителями 19 русских и казачьих организаций, выбраны члены президиума, члены КРК, сопредседатели и ответственный секретарь.

На конференции присутствовали представители посольства Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Республике Абхазия Алексеем Аркадьевичем Двиняниным, представители органов власти Республики Абхазия и почётные гости представители народных ополчений из Севастополя, Крыма и ДНР, Ассоциации сотрудников силовых структур «Воин» и ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина», председатель общественного объединения «Русское общество Абхазии» Рязанцев Роман, депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Сивоконенко Юрий, председатель ОО «Союз ветеранов сводного полка Народного ополчения Крым» Мартоян Армен, председатель «Совета Гражданского штаба в поддержку президента России В.В. Путина» Синявский Александр и его заместитель Александр Погодин, атаман ОО «Черноморское казачье войско Абхазии» Мироненко Вадим, начальник штаба Черноморского казачьего войска Горяинова Надежда, председатель «Союза казаков Абхазии и казаков ветеранов боевых действий» Шелест Владимир, от администрации Республики Абхазия присутствовал заместитель руководителя администрации президента Республики Абхазия Габния Гиви и еще иного приглашенных гостей.

В окончании мероприятия президент ассоциации «Воин», ветеран боевых действий Андрей Жидков презентовал свою книгу про грузинско-южноосетинский конфликт «Война. Как это было».

За продвижение «Русского мира» в Абхазии, за любовь к Родине и патриотизм, за оказанную помощь в проведении мероприятия вручил Чрезвычайному и Полномочному Посолу Российской Федерации в Республике Абхазия Двинянин Алексей Аркадьевичу Орденский знак Ушакова III степени.

Справка:

До 2018 года занимал должности начальника отдела урегулирования региональных конфликтов Четвёртого департамента стран СНГ МИД России и заместителя директора Четвёртого департамента стран СНГ МИД России. С 30 марта 2018 года – Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Абхазии. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.