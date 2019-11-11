Севастопольцы ждут поезд (ВИДЕО)

8 ноября в Севастополе открылась продажа железнодорожных билетов в Санкт-Петербург.

Первый поезд в Северную столицу отправится 25 декабря.

«ИНФОРМЕР» пообщался с севастопольцами, которые ждут поезд.

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«Конечно, это долгожданное событие, которое повлияет на инфраструктуру города. Теперь люди со всей страны могут заранее планировать свои маршруты на лето и ехать к нам, в Севастополь. Железнодорожное сообщение отразится и на пассажиропотоке, на туристической отрасли и в целом на доступности Севастополя для всех россиян.

Сейчас прогнозный пассажиропоток – около 400 тысяч пассажиров в год. В будущем, в зависимости от спроса на билеты и потребностей жителей, будет пересматриваться и расписание для еще большего удобства граждан», – отметил Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев поручил департаменту транспорта обновить остановочные комплексы на вокзале до начала движения поездов.

Первый поезд по маршрут Санкт-Петербург–Севастополь отправится 23 декабря, далее до 15 января 2020 года будет курсировать ежедневно, на период межсезонья с 17 января 2020 до лета 2020 года – через день по нечетным дням. В мае поезд снова вернется в ежедневный график.

Время в пути поезда составляет 43 часов 25 минут при следовании в Севастополь и 42 часа 25 минут при следовании в Санкт-Петербург. Из Северной столицы поезд отправляется в 14:00, прибывает на конечную станцию, через сутки, в 9:25.

Из Севастополя поезд отправляется в 15:55 и прибывает на конечную станцию, через сутки, в 10:20.

Всего в пути следования поезд делает 19 остановок и проследует в такие крупные города, как Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Поезд 7/8 состоит из 16 одноэтажных плацкартных и купейных вагонов и одного вагона-ресторана. Общая вместимость поезда составляет более 750 мест.

Основным транзитным пунктом на маршрутной сети является г. Ростов-на-Дону, по станции Ростов-Главный спланировано удобное время прибытия и отправления, посадка в Ростове – в 18-00, утром в 9-25, пассажир – в Севастополе.

Источник: Портал Информер