Севастопольцы задают вопросы Владимиру Путину (ВИДЕО)

Ежегодная прямая линия общения с Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня. Прямая трансляция начнется ровно в 12:00 по московскому времени.

Учитывая, что не все севастопольцы смогли задать свои вопросы президенту, корреспондент “ИНФОРМЕРа” решил спросить жителей нашего города о том, какие вопросы они бы задали Владимиру Путину, если бы им предоставилась такая возможность.

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Вопросы принимают с 8:00 9 июня до окончания программы 20 июня.

Задать вопросы Владимиру Путину можно следующим образом:

– По телефону 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. SMS- и MMS-сообщением на номер 0–40–40. Отправка сообщения бесплатная, но вопросы принимают только на русском и объемом не более 70 знаков;

– Через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);

– Через официальное мобильное приложение «Москва-Путину»;

– В официальных группах в VK и Одноклассниках: vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Звонки и СМС бесплатные. Вопрос задать может кто угодно, ограничений по возрасту нет. Посмотреть, какие вопросы президенту уже задали, можно на сайте программы moskva-putinu.ru в разделе “Вопросы”.