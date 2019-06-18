Севастопольцы задают вопросы Владимиру Путину (ВИДЕО)

Ежегодная прямая линия общения с Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня. Прямая трансляция начнется ровно в 12:00 по московскому времени.
Учитывая, что не все севастопольцы смогли задать свои вопросы президенту, корреспондент “ИНФОРМЕРа” решил спросить жителей нашего города о том, какие вопросы они бы задали Владимиру Путину, если бы им предоставилась такая возможность.
Вопросы принимают с 8:00 9 июня до окончания программы 20 июня.
Задать вопросы Владимиру Путину можно следующим образом:
– По телефону 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. SMS- и MMS-сообщением на номер 0–40–40. Отправка сообщения бесплатная, но вопросы принимают только на русском и объемом не более 70 знаков;
– Через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
– Через официальное мобильное приложение «Москва-Путину»;
– В официальных группах в VK и Одноклассниках: vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Звонки и СМС бесплатные. Вопрос задать может кто угодно, ограничений по возрасту нет. Посмотреть, какие вопросы президенту уже задали, можно на сайте программы moskva-putinu.ru в разделе “Вопросы”.
Трансляция программы начнется в полдень 20 июня по московскому времени на федеральных каналах и радиостанциях. Посмотреть прямую линию можно в эфире телеканалов “Первый”, “Россия 1”, “Россия 24”, НТВ, ОТР, “Мир”, радиостанций “Маяк”, “Вести FM” и “Радио России”.
Источник: Портал Информер